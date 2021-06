Einbruch in Gelbensande : Betrunkener 20-Jähriger sucht in Gartenlaube nach Alkohol

Der Mann hatte einen Alkoholwert von 3,1 Promille. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Gelbensande | Offenbar auf der Suche nach etwas zu trinken, war ein 20-Jähriger in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gelbensande. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich gegen 0.30 Uhr ein Anrufer bei den Beamten, weil er in der Kleingartenanlage Geräusche wahrgenommen hatte und vermutete, dass jemand in ein Gartenhaus einbricht. Vor Ort trafen die Polizisten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.