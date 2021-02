Rodelunfall in Kösterbeck : 24-Jährige kollidiert mit Mann und verletzt sich schwer

Nach dem Zusammenstoß prallte die Frau gegen einen Baum. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen, die Piste gesperrt.

