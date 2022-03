B105 in Kröpelin : 68-Jähriger übersieht Motorradfahrer beim Überholen

Die B105 musste zur Bergung zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden.

Kröpelin | Mit einem Schwerletzten endete ein versuchter Überholvorgang auf der B105 in Kröpelin am Dienstag. Wie die Polizei mitteilte, scherte ein 68-jährige Autofahrer zu einem Überholmanöver aus. Dabei übersah er den ihn überholenden und schon neben ihm fahrenden Motorradfahrer. Der 59-jährige Biker stürzte und kam schwer verletzt in eine Rostocker Klinik...

