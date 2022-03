Wegen vereister Windschutzscheibe : Senior übersieht Auto in Nienhagen und verursacht Unfall

Trotz Enteisungsspray konnte der 77-Jährige nicht durch seine Scheibe gucken.

Nienhagen | Weil ein 77-jähriger Autofahrer mit teilweise noch zugefrorener Windschutzscheibe gefahren ist, hat er am Montagvormittag ein Unfall mit einem stehenden Auto im Ostseebad Nienhagen verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der 77-Jährige die Parkstraße in Richtung Zur Steilküste. Fahrer konnte kaum etwas sehen Da seine Windschutzsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.