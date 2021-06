Unfall in Graal-Müritz : Urlauberin erleidet Knalltrauma durch explodierenden Polenböller

Die 84-jährige Touristin kam gerade mit dem Zug im Ostseeheilbad an, als neben ihr der Feuerwerkskörper hoch ging. Sie erlitt ein Knalltrauma.

Graal-Müritz | Eine 84 Jahre alte Touristin ist in Graal-Müritz durch einen Polenböller verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 11 Uhr am Bahnhof. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Weiterlesen: 36-Jähriger fährt auf Stadtautobahn frontal gegen Laterne Das ...

