AOK Aktionstag : Familien kicken und tanzen am Strand von Graal-Müritz

Am 30. Juni findet im Ostseebad ein Aktionstag für Familien statt. Tipps geben unter anderem die Sportler der Rostocker Robben. Weitere Stationen sind Kühlungsborn, Ahlbeck, Zingst, Binz und Boltenhagen.

Graal-Müritz | Sport am Strand – am 30. Juni wird das in Graal-Müritz möglich. Die AOK Active Strand on Tour macht an diesem Tag halt im Ostseeheilbad. Das teilte die Gesundheitskasse AOK Nordost am Dienstag mit. Von 11 bis 16 Uhr laden dann der ehemalige Bundesligatrainer Andreas Zachhuber und sein Team am DLRG-Turm an der Seebrücke – am Strandabschnitt 23/24 – zu ...

