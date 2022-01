Flughafen Laage : Aida-Urlauber landen in Rostock statt in Berlin

Aufgrund einer Verspätung des Flugzuges, konnte dieses in der Nacht zum 4. Januar nicht mehr am BER Airport in der Bundeshauptstadt landen. Zuvor waren die Kreuzfahrer in Lissabon gestrandet.

Rostock-Laage | Einen Freundschaftsdienst, oder „Nachbarschaftshilfe“ erbrachten in der Nacht auf den 4. Januar die Mitarbeiter des Flughafen Rostock-Laage für ihre Kollegen aus Berlin, wie der Airport auf seiner Facebook-Seite verkündete. „Da es am BER Airport in Berlin ein Nachtflugverbot gibt, wich gestern Nacht eine Boeing 737-800 der AirExplore zu uns aus“, heiß...

