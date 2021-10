Plaaz bei Güstrow : Anwohner retten eigene Wagen vor Flammen – Brandstiftung?

Mehrere Feuerwehren sind in den frühen Morgenstunden am Donnerstag in Plaaz (Kreis Rostock) zum Einsatz gekommen.

Plaaz bei Güstrow | Ein Auto brannte auf einer Grundstückseinfahrt. Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf aus dem Mehrfamilienhaus an der Dorfstraße gegen 2.30 Uhr in der Rettungsleitstelle ein. Die Feuerwehr eilte daraufhin mit mehrere Wagen zum Brandort. Als die Kameraden dort eintrafen, stand ein Ford Fiesta im vorderen Bereich bereits lichterloh in Flammen. A...

