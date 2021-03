Bauarbeiten in Bad Doberan : B105-Kreuzung am Molli-Bahnübergang ab Freitag gesperrt

Grund sind Arbeiten an den Gleisen. Bis 23. März wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Bahnhof und Rennbahn eingesetzt.

Bad Doberan | Auf Behinderungen und Umleitungen müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Freitag in Bad Doberan einstellen. Grund sind Instandsetzungsmaßnahmen am Gleis des Molli. Wie die Mecklenburgische Bäderbahn mitteilte, muss für die Arbeiten der Bereich am Bahnübergang an der Bundesstraße 105 im Zentrum der Münsterstadt gesperrt werden. Auch der Zugverkehr wird dadu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.