Wegen steigender Zahlen : Bad Doberan baut neuen Schulteil und Hortgebäude

Sowohl an der Lessing- als auch an der Buchenbergschule sollen die Kapazitäten aufgestockt werden.

Rostock | Es kommt Bewegung in die verzwickte Schulsituation in Bad Doberan. Laut der Schulbedarfsplanung des Landkreises Rostock wächst die Zahl der Schüler und Hortkinder in der Münsterstadt in den kommenden zehn Jahren weiter an. Ausreichend Platz gibt es für sie jedoch noch nicht. Im Februar und März verhandelten Stadtvertreter, Bürgermeister und Lehrer dah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.