Rövershagen bei Rostock : Wieder Bankautomat aufgesprengt – Suche nach Tätern läuft

Innerhalb weniger Wochen ist das im Nordosten bereits der fünfte Versuch, einen Geldautomaten zu knacken. Die Täter befinden sich momentan auf der Flucht.

Rövershagen | In Mecklenburg-Vorpommern haben Unbekannte erneut einen Geldautomaten attackiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Vorfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr in einer Bankfiliale in Rövershagen bei Rostock. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Geldautomat wohl aufgesprengt. Unklar sei noch, wie das geschah und ob Täter an Geld g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.