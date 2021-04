Graal-Müritz : Havarierter Bagger erfolgreich geborgen

Für das aufwendige Verfahren hatte sich am Vormittag eine große Arbeitsplattform auf den Weg gemacht.

Graal-Müritz | Der am Dienstag bei Küstenschutzarbeiten in der Ostsee vor Graal-Müritz versackte Bagger ist am Mittwochnachmittag gehoben worden. Weiterlesen: Bagger beim Arbeiten an Buhnen in Wasser abgesackt Für das aufwendige Verfahren hatte sich am Vormittag eine große Arbeitsplattform – ein schwimmender Ponton – auf den Weg nach Graal-Müritz gemacht. Auf ...

