Corona-Proteste : Demos in Bad Doberan und Gnoien

In Bad Doberan und Gnoien gingen am Mittwochabend Menschen auf die Straße, um gegen Corona-Beschränkungen zu protestieren.

Bad Doberan | In Bad Doberan und Gnoien kam es am Mittwoch 18 Uhr zu angemeldete Versammlungen. Die Teilnehmer protestierten gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen und die nahende Impfpflicht. In Bad Doberan nahmen 190 und in Gnoien 60 Personen teil. ...

