Corona im Landkreis Rostock : Ab Mittwoch gibt es im Landkreis verschärfte Maßnahmen

Im Landkreis Rostock gelten ab Mittwoch wieder eine Maskenpflicht für Schüler und verschärfte Testerfordernisse.

Landkreis Rostock | In den Schulen im Landkreis Rostock müssen die Kinder und Jugendlichen ab Mittwoch wieder Masken tragen. Grund dafür ist, dass das Gebiet am Montag den dritten Tag in Folge in der Kategorie Gelb auf der Corona-Ampel eingestuft wurde. „Der Landrat des Landkreises Rostock erlässt daher eine Allgemeinverfügung, die erweiterte Testpflichten und Schutzmaßn...

