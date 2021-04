Angebot in Kritzmow : Corona-Schnelltest sind in der Apotheke möglich

Für den Corona-Schnelltest ist eine Voranmeldung unter erforderlich.

Kritzmow | Das Netz an Corona-Schnelltestzentren im Landkreis Rostock wird immer weiter ausgebaut. Seit kurzem werden die kostenlosen Tests für Bürger auch in Kritzmow in der Apotheke am Kritzmow-Park durchgeführt, wie die Gemeinde nun mitteilte. Weiterlesen: Testzentren im Landkreis Rostock Damit habe das Unternehmen auf die Nachfrage nach Testkapazitäten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.