Corona : Testzentrum in Kritzmow wieder geöffnet

In der Apotheke am Kritzmow-Park werden wochentags Corona-Abstriche vorgenommen.

Kritzmow | In Kritzmow wurde wieder ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Wie Bürgermeister Leif Kaiser (CDU) mitteilte, ist dieses ab sofort in der Apotheke am Kritzmow-Park erreichbar. Montags bis freitags zwischen 14 und 17 Uhr stehe das Team der Apotheke für Tests zur Verfügung. Erst Anfang November wurde das Testzentrum im Gemeindehaus im Schulweg geschlo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.