Kühlungsborn : Diebe leeren Parkhausautomaten

Zuvor haben die Täter die Büros des Parkhauses durchsucht und die Schlüssen für die Automaten entwendet.

Kühlungsborn | Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Büro eines Parkhauses in Kühlungsborn eingebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Büros seien durchsucht worden und nach ersten Erkenntnissen der Beamten sind Computer und Schlüssel für Parkautomaten entwendet worden. Durch den Diebstahl der Schlüssel gelang es den Tätern, d...

