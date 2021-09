Dummerstorf : Diebe stehlen Kupferrohr von einem Firmengelände

Die Täter sind durch das Aufschneiden eines Zaunes auf das Gelände gelangt.

Dummerstorf | Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende 300 Meter Kupferrohr von einem Firmengelände in Dummerstorf gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind die Täter durch das Aufschneiden eines Zaunes auf das Gelände gelangt und haben mehrer Container aufgebrochen. Zudem sind mehrere Gegenstände beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt mehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.