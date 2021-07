Bad Doberan : Drei Verletzte bei Autounfall

Zu dem Unfall kam es auf der L12 auf Höhe des Abzweigs am Brink, die Straße musste daraufhin zwei Stunden voll gesperrt werden.

Bad Doberan | Drei Personen wurden am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Doberan verletzt, teilte die Polizei mit. Zu dem Unfall kam es auf der L12 auf Höhe des Abzweigs am Brink, die Straße musste daraufhin zwei Stunden voll gesperrt werden. Zwei am Unfall beteiligte Autofahrer befuhren hintereinander die L12 in Bad Doberan. Auf Höhe des Abzweiges Am...

