Landkreis Rostock : Erste DHL-Packstation in Dummerstorf am Freitag eröffnet

Bis 2023 will das Unternehmen die Zahl der Paketstationen auf rund 15.000 Automaten ausbauen.

Dummerstorf | Rund um die Uhr Pakete abholen und Briefe verschicken, dass können seit Freitag auch die Einwohner in Dummerstorf. Die erste DHL-Packstation hat in der Gustav-Frölich-Allee 21 eröffnet. „Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 56 Fächer“, teilte die Deutsche Post DHL Group mit. Weiterlesen: Deutsche Post DHL baut Packstation-Netz in MV aus Für...

