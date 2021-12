Lalendorf : FSJlerin hilft geflüchteten Jugendlichen

Der direkte Kontakt mit den Jugendlichen motiviert Chayenne Kimberly Unnold immer wieder für diese Arbeit.

Lalendorf | Hausaufgabenbetreuung, Zahnarztbesuche und Übersetzung, Fußball spielen am Nachmittag, Gesundheitsunterlagen vom Jugendamt abholen: Das alles gehört zu den Aufgaben der 18-jährigen Chayenne Kimberly Unnold in der Wohngruppe Drehkreuz in Lalendorf. Sie ist in diesem Jahr eine der vielen Freiwilligendienstleistenden in Mecklenburg-Vorpommern. Die 18-Jäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.