Bilanz Polizeipräsidium Rostock : Fast 200 Notrufe wegen Sturm Nadia

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag kam es zu einem erhöhten Einsatzaufkommen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock.

Rostock | Es war eine stürmische Nacht, so das Fazit des Polizeipräsidiums Rostock zum Einsatzgeschehen in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Grund dafür war das Sturmtief „Nadia“, das über Norddeutschland zog. „In der Zeit zwischen 18 und 9 Uhr morgens gingen in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock wegen der Wettersituation 189 Notrufe ein“, so Peter Michael Ziemer, Polizeiführer vom Dienst des Polizeipräsidiums. Sturmtief "Nadja" hinterlässt Schäden Die Bandbreite reichte laut Ziemer dabei „von einfachen Hinweisen bis hin zu umgestürzten Bäumen, die vereinzelt Häuser und Grundstücke beschädigten beziehungsweise Straßen blockierten und so auch Unfälle verursachten.“ Zu Personenschäden kam es aber nicht. Allerdings sorgten die Aufräumarbeiten noch bis in den Sonntag hinein zu Straßensperrungen. Betroffen sind und waren beispielsweise die L12 zwischen Neubukow und Zweedorf, die L142 bei Schwaan zwischen der Fachklinik Waldeck und dem Abzweig Niendorf sowie die Landesstraße 191 zwischen Sanitz und Dänschenburg. Weiterlesen: Sturmtief „Nadia“ fegt über MV hinweg und hinterlässt Schäden Hauptgrund dafür sei laut Polizei die Tatsache, „dass es für die Feuerwehren bei den derzeitigen Windstärken noch immer zu gefährlich in den betroffenen Wald- und Alleestücken ist. Die Beseitigung wird voraussichtlich bis weit in die zweite Tageshälfte hinein andauern“, so Ziemer am Sonntag. Weiterlesen: Liveblog zum Sturmtief...

