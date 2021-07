Zirkuscamps in Recknitzberg : Ferien für Kinder aus Rostock im Circus Chapeau Claque starten

Sie können über sich hinauswachsen und ihr Selbstbewusstsein stärken. Für die Zirkuscamps im Natur- und Erlebnishof Recknitzberg werden noch Teilnehmer gesucht. Die Anmeldefrist endet am Sonntag.

Recknitzberg | Bald ist es soweit: Am Montag startet der Circus Chapeau Claque sein gefördertes Ferienprogramm für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Im Natur- und Erholungshof Recknitzberg können sie sich in unterschiedlichsten Disziplinen unter Beweis stellen. Das erste Zirkuscamp mit Übernachtung beginnt am 12. Juli und endet am 17. Juli, vom 19. bis zum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.