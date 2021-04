Bahnstrecke Rostock-Stralsund : Fünf Züge verspäteten sich wegen spielender Kinder an Gleisen

Die Kinder haben Steine auf die Gleise gelegt.

Mönchhagen | Bahnanlagen sind keine Spielplätze. Für zwei Kinder endete diese Lektion glücklicherweise am Freitagnachmittag unfallfrei. Laut Polizei habe eine Zeugin an der Bahnstrecke von Stralsund nach Rostock auf Höhe der Ortschaft Mönchhagen/Oberhagen zwei Kinder beobachtet, wie diese an den Gleisen spielten und offensichtlich Steine auf die Schienen legten. ...

