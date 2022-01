Bentwisch : Gartenschuppen gerät in Brand

Das Feuer griff von einem Komposthaufen auf das Häuschen über.

Bentwisch | Ein brennender Gartenschuppen hat am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr in einem Bentwischer Wohngebiet auf Trab gehalten. Offenbar hatte sich zuvor ein Feuer am benachbarten Komposthaufen entwickelt. Der Vorfall hatte sich gegen 14 Uhr im Fasanenring zugetragen. Durch die heißen Abfälle auf dem Komposthaufen kam es offenbar zu dem Brand. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.