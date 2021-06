Beseitigung von Altlasten : Gelände der ehemaligen VEB Osmose in Gelbensande wird saniert

Mit der Maßnahme soll eine der letzten großen Altlasten aus der DDR-Zeit in Mecklenburg-Vorpommern beseitigt werden.

Gelbensande | Auf dem Gelände der ehemaligen VEB Osmose in Gelbensande haben die Sanierungsarbeiten begonnen. „Mit der Maßnahme werden wir eine der letzten großen Altlasten aus der DDR-Zeit in Mecklenburg-Vorpommern beseitigen und die seit der Wende brachliegende Fläche einer sinnvollen Nachnutzung zuführen“, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch. ...

