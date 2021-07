Übernahme fix : Globus übernimmt Real-Markt im Ostsee Park Sievershagen

Zum 31. März 2022 greift die Umfirmierung. Die 134 Real-Mitarbeiter sollen mit übernommen werden.

Sievershagen | Aus dem Real-Markt im Ostsee Park in Sievershagen wird Globus. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, übernimmt Globus den Supermarkt zum 31. März 2022 sowie alle 134 Mitarbeiter. Nach einer kurzen Umbauphase soll das Warenhaus dann am 14. April 2022 neu eröffnet werden. Im Februar vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Metro die SB-Waren...

