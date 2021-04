Ostsee Strandkunst aus Graal-Müritz : Schätze aus dem Meer werden zu Schmuck

Sarah Borchardt stellt aus ihren Strandfunden Schmuck und Dekogegenstände her. Sie verrät ihre Tipps und Tricks.

Graal-Müritz | Mindestens einmal in der Woche verschlägt es Sarah Borchardt aus Graal-Müritz an den Strand. Dann geht sie langsam, während die Wellen ans Ufer rollen, am Strand entlang und sucht nach Seeglas, Fossilien oder Bernsteinen. Die 30-jährige Einzelhandelskauffrau tut dies schon seit ihrer frühen Kindheit. „Ich habe schon immer alles gesammelt, was mir vor ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.