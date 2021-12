Institut Lernen und Leben : Trägerwechsel in der Kita Lambrechtshagen

Das Institut Lernen und Leben übernimmt zum Jahresbeginn die Trägerschaft für die Kita in Lambrechtshagen und plant den Neubau eines Ersatzgebäudes für Kita und Hort.

Lambrechtshagen | Mit Start ins neue Jahr übernimmt das Institut Lernen und Leben (ILL) mit Sitz in Bentwisch die Trägerschaft für die Kita Speelhus an de Rotbäk in Lambrechtshagen. Langfristig plant der freie Träger den Neubau eines Ersatzgebäudes mit reichlich Platz für Kita und Hort. Weiterlesen: Kita-Neubau sorgt für Diskussionen „Hinter uns liegen unzählige ...

