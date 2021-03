Heiligendamm : Junge beim Spielen am Strand von Felsen eingequetscht

Der Stein fiel so ungünstig auf das Kind, dass es im Fußbereich eingeklemmt wurde.

Rostock | Ein sieben Jahre altes Kind ist am Sonntagnachmittag am Strand von Heiligendamm beim Spielen zwischen den Steinen verunglückt. Nachdem sich plötzlich ein Felsen gelöst hatte, fiel dieser auf den Fuß des Siebenjährigen. Mehrere Rettungskräfte eilten an den Strand. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 13.15 Uhr am Kinderstrand von Heiligenda...

