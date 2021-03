Corona im Landkreis Rostock : Kita-Gruppen des Bargeshäger Storchennests geschlossen

Die Kinder und Beschäftigten wurden unter Quarantäne gestellt, die Krippe ist davon nicht betroffen.

Bargeshagen | Nach der Warnowschule in Papendorf wurde nun auch für die Kindertagesstätte Storchennest in Bargeshagen Quarantäne angeordnet. Grund für die Maßnahme ist ein bestätigter Covid-19-Fall, teilte der Landkreis Rostock am Donnerstagnachmittag mit. Betroffen ist die komplette Kita-Gruppe, die Krippe bleibt davon ausgeschlossen. Das Gesundheitsamt habe di...

