Politik im Landkreis Rostock : Kreistagsmitglied Steffen Reinicke verlässt AfD

Noch vor einigen Monaten stand er als Direktkandidat für den Landtag zur Wahl und geht nun aus „persönlichen Gründen“. Es ist nicht der einzige Austritt einer Führungsfigur der Rostocker AfD.

Güstrow | Er gilt als Wortführer der rechten Szene in der Region Rostock, hat auf mehreren Demonstrationen gegen Geflüchtete gewettert und war in den vergangenen Jahren eine Führungsfigur in der Rostocker AfD: Steffen Reinicke, Mitglied des Kreistags in Güstrow, hat die Rechtsaußenpartei zum Jahreswechsel verlassen. Ob er allerdings auch weiterhin Vertreter im Kommunalparlament bleibt, ist indes offen und könnte zu einem Problem für die Kreistagsfraktion werden. Auch der Rostocker Kreisverband, zudem das Gebiet der Hansestadt und des Landkreises zählt, muss einen Austritt verkraften. Weiterlesen: Landkreis Rostock – AfD-Kreistagsmitglied Johannes Salomon gibt sein Mandat auf Als Grund für seinen Rückzug führt Reinicke, der zum extremen Teil der AfD gezählt wird, „persönliche Gründe“ an. Es gilt jedoch als offenes Geheimnis, dass Reinicke mit moderateren Kräften in seiner Partei, angeführt von Landessprecher Leif-Erik Holm, über Kreuz lag. Obwohl der Diplom-Volks- und Forstwirt die Rückgabe seines Kreistagsmandats nach seinem Austritt für „moralisch“ geboten hält, will er damit noch warten, bis ihn der Rostocker Kreisvorstand oder auch seine Fraktion dazu auffordern. Denn ein Rückzug von der kommunalpolitischen Bühne könnte die AfD laut Reinicke vor ein Problem stellen: „Es folgt auf der Liste kein Mitglied mehr.“ Zum Thema: Nach Neuwahl des Kreisvorstands – Personalquerelen bei Rostocker AfD flammen erneut auf Alle formell infrage kommenden Personen auf der AfD-Wahlliste wären entweder „rausgeschmissen worden oder sind ausgetreten“, so das Ex-Kreisvorstandsmitglied. In der Folge bliebe ein Sitz der insgesamt zwölf zustehenden im Kreistag unbesetzt. Schon beim Rückzug des Kühlungsborners Johannes Salomon (AfD) aus dem Kreistag Anfang des Jahres konnte wegen fehlender Listenkandidaten Günter Merkel (AfD) aus Gelbensande nachrücken, der in einem anderen Wahlkreis kandidierte. Auch Stephan Teschner habe die AfD verlassen Werner Moltzen, AfD-Fraktionsvorsitzender, bleibt dennoch in seiner Haltung gegenüber Reinicke unmissverständlich: „Wer aus der Partei austritt, sollte auch den Arsch in der Hose haben, sein Mandat zurückzugeben.“ Schließlich würden bei Abstimmungen meist nicht die Personen, sondern die dahinterstehende Partei gewählt. Zudem soll laut Moltzen neben Reinicke eine weitere Führungsfigur der Rostocker AfD ausgetreten sein. Demnach habe auch Stephan Teschner, bisheriger stellvertretender Vorsitzender des Rostocker Kreisverbands, die Partei verlassen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.