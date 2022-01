Kröpelin : Neujahrsspaziergang im Wald löst Großsuche aus

Eine in einem Wald bei Kröpelin verirrte Familie hat am Abend des Neujahrstages einen größeren Einsatz ausgelöst.

Kröpelin | An der Suche waren Polizei und Feuerwehr beteiligt. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Mutter (29 Jahre), der Vater (43), der Sohn (11) sowie der Hund zu einem Neujahrsspaziergang am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf. Die Familie stellte zuvor ihren Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe des Stadtholzes an der L 11 ab. Als die drei Personen und...

