Demonstration in Kühlungsborn : Protestler lehnen sich unangemeldet gegen Corona-Politik auf

Knapp 50 Menschen habe sich in Kühlungsborn zusammengefunden, um sich gegen eine Impfpflicht und die derzeitigen Corona-Maßnahmen auszusprechen. Da die Versammlung unangemeldet war, gab es Konsequenzen.

Kühlungsborn | Erneut haben sich Menschen in Kühlungsborn zusammengefunden, um sich gemeinsam gegen die aktuelle Corona-Politik in Deutschland, aber auch gegen eine mögliche Impfpflicht auszusprechen. Laut Kristin Hartfil von der Polizeiinspektion Güstrow, sei die Versammlung am Dienstagabend jedoch nicht angemeldet gewesen. Aufgrund dessen habe es Konsequenzen gege...

