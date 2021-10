Baustelle : L12 bei Wittenbeck ab Montag halbseitig gesperrt

Bevor die Bauarbeiten für den Neubau eines Kreisverkehrs komplett abgeschlossen sind, stehen noch Restarbeiten an.

Wittenbeck | Die fast eineinhalb Jahre andauernden Bauarbeiten am Kreisverkehr Wittenbeck auf der L12 neigen sich dem Ende entgegen. Zuvor müssen sich Verkehrsteilnehmer jedoch noch einmal auf Behinderungen in dem Bereich am Ortsausgang Wittenbeck einstellen. Wie das Straßenbauamt Stralsund mitteilte, sollen ab Montag, 7 Uhr, die restlichen Arbeiten im Seitenberei...

