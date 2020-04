Landkreis Rostock : Grünschnitt wird wieder angenommen

Die Wertstoffhöfe im Landkreis Rostock lockern Aufnahmestopp.

von NNN

21. April 2020, 16:01 Uhr

Pastow | Nachdem seit Ende März kein Grünschnitt mehr auf den zehn Wertstoffhöfen im Landkreis Rostock abgegeben werden durfte, wird dieser Aufnahmestopp nun aufgehoben, teil der Landkreis Rostock am Dienstag mit. "Unsere Kunden haben sich in den zurückliegenden Wochen disziplinierter verhalten. Der Infektionsschutz konnte auf den Wertstoffhöfen gut sichergestellt werden"‘, erklärt Romuald Bittl, Umweltdezernent des Landkreises Rostock.

Einige Sicherheitsvorkehrungen bleiben aber weiterhin bestehen. So können Kunden ihr Material nur strikt einzeln anliefern. "Es wird also weiter Wartezeiten geben. Beim Warten gilt das Abstandsgebot", betont Bittl. Der Landkreis hatte die Annahme von Grünschnitt vorübergehend ausgesetzt, weil sich Wartende nicht an das Abstandsgebot gehalten hatten, trotz Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie.

Unrat nicht in der Landschaft entsorgen

Grünschnitt ist laut dem Landkreis saisonbedingt derzeit der häufigste angelieferte Wertstoff. "Die Eigenkompostierung sollte jedoch weiterhin die bevorzugte Verwertungsmethode sein. Die Biotonne kann auch kurzfristig beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bestellt werden", erklärte der Umweltdezernent.

Mit Unverständnis reagiert Bittl hingegen auf Fälle, in denen Unrat einfach in der Landschaft weggeworfen wird: "Unser Entsorgungsangebot im Landkreis Rostock ist flächendeckend und kostengünstig. Die Wertstoffhöfe sind gut erreichbar und beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft lassen sich Entsorgungsleistungen einfach bestellen. Davon kann jedermann Gebrauch machen. Frühjahrsputz auf Kosten Anderer lehne ich ab", so Bittl.

Die zehn Wertstoffhöfe im Landkreis befinden sich in Pastow, Bad Doberan, Neubukow, Gnoien, Schwaan, Hof Rühn, Güstrow, Teterow, Krakow am See sowie Laage.