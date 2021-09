Bahnübergang bei Kühlungsborn : Mann stirbt bei Zusammenstoß von Bäderbahn Molli mit Wohnmobil

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Klein Bollhagen hat sich am Sonntagmorgen ein folgenschweres Unglück ereignet.

Klein Bollhagen | An einem unbeschrankten Bahnübergang in Klein Bollhagen in der Nähe von Kühlungsborn (Kreis Rostock) hat sich am Sonntagvormittag ein tragisches Unglück ereignet. Der Fahrer eines Wohnmobils hatte die Gleise überquert, obwohl sich die Bäderbahn „Molli“ näherte. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß, bei dem ein Mensch ums Leben kam und ein weiterer s...

