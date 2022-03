Arbeitsmarkt im Februar 2022 : Mehr als 4000 offene Jobs in Rostock und im Landkreis gemeldet

Die Zahlen für den Arbeitsmarkt im Monat Februar wurden bekannt gegeben. Dieser entwickele sich grundsätzlich gut. In einigen Branchen wird Personal benötigt.

Rostock | Die Arbeitslosenzahlen in der gesamten Region mit der Hansestadt und dem Landkreis Rostock sind von Januar auf Februar 2022 um genau 83 Personen auf 13.854 leicht angestiegen. Das bedeutet eine Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent, gab die Agentur für Arbeit in Rostock am Mittwoch bekannt. Im Vorjahresvergleich bedeutet das ein Minus von 13,5 Prozent....

