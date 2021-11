Polizeikontrolle bei Zarnewanz : Mit 3,15 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Die Polizei kontrollierte einen 42-jährigen Radfahrer und entdeckte dabei einen hohen Blut-Alkoholwert. Eine Anzeige wurde eingeleitet.

Zarnewanz | Fahren ohne Licht am Fahrrad ist insbesondere in dieser Jahreszeit extrem gefährlich. Deswegen hielt die Polizei am Donnerstag, 11. November, einen 42-jährigen Radfahrer an, der auf der L18, Höhe Zarnewanz ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde auch ein Alkoholtest gemacht. Das Ergebnis: 3,15 Promille. Nun wurde gegen den Radfahrer...

