Tarifwechsel bei der Bäderbahn : Mollifahren wird teilweise teurer

Die Mecklenburgische Bäderbahn passt zum 1. Februar ihre Tarife an.

Kühlungsborn | Wie der Verkehrsverbund Warnow (VVW) passt die Mecklenburgische Bäderbahn turnusmäßig ihre Tarife an. Dieser tritt ab 1. Februar in Kraft, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Demnach wird das Mollifahren auf einigen Strecken teurer. Der Preis für ein...

