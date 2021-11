Ansiedlung an der B105 : Netto baut neue Filiale in Mönchhagen

Neben der Filiale sollen sich auch ein Bäcker und Fleischer mit ansiedeln. Rund 2,6 Millionen Euro sollen allein in den Bau fließen.

Mönchhagen | Seit dem Wegfall des Konsums in Mönchhagen vor Jahrzehnten fehlt es in der Gemeinde an einem Nahversorger – abgesehen von einer kleinen Verkaufsstelle für Backwaren, so Bürgermeister Karl-Friedrich Peters (Freie Wähler). Das soll sich ändern. Denn Netto Marken-Discount will in der etwa 1200 Einwohner großen Gemeinde einen Markt bauen. Die entsprechend...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.