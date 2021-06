Cordshagen : Polizei fasst Einbrecher

Die Beamten waren unter anderem mit einem Spürhund und dem Polizeihubschrauber „Merlin“ nach einem flüchtigen Täter auf der Suche.

Cordshagen | Nachdem es am Montag mitten am helllichten Tag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Cordshagen im Kreis Rostock gekommen war, hat die Polizei einen Einbrecher und dessen Komplizin vorläufig festgenommen. Die Beamten waren unter anderem mit einem Spürhund und dem Polizeihubschrauber „Merlin“ nach einem flüchtigen Täter auf der Suche. Vermeint...

