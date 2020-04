Polizeibericht aus Dummerstorf : Diebe stehlen Werkzeug aus Baucontainer

Polizei sucht nach Hinweisen. Der Schaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

von NNN

20. April 2020, 16:27 Uhr

Dummerstorf | Diebe sind in der Zeit von Freitagnachmittag, 13 Uhr, bis Montagfrüh, 7 Uhr, in der Region Dummerstorf am Werk gewesen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Unbekannte in diesem Zeitraum einen Baucontainer in Neuendorf aufgebrochen. Das besondere an der Aktion: Dieser steht auf einem Dach.

Laut Polizei wurden diverse Elektrowerkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschine, Stichsäge, Kreissäge, Trennmaschine und ein Nivelliergerät, entwendet. Der Schaden wird auf 7500 Euro geschätzt.

Hinweise zu möglichen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat oder zum Verbleib der Gegenstände nimmt die Polizei in Sanitz unter 038209/440 entgegen.