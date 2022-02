Markt im Ostsee Park schließt : Ausverkauf im Real-Markt in Sievershagen gestartet

„Alles muss raus“ heißt es bei Real im Ostsee Park. Ende März ist Schluss, dann übernimmt Globus das SB-Warenhaus.

Sievershagen | Bei Real im Ostsee Park in Sievershagen hat vor der Schließung Ende März der große Ausverkauf begonnen. Dabei kündigt das SB-Warenhaus im gesamten Markt drastische Preisnachlässe an. „Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, sagte Danie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.