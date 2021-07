Graal-Müritz : Rentner aus Ostsee gerettet und wiederbelebt

Der 80-jährige Badegast aus Sachsen habe beim Schwimmen vermutlich Kreislaufprobleme gehabt.

Urlauber und Rettungskräfte haben einen Rentner in Graal-Müritz im Landkreis Rostock aus der Ostsee retten und wiederbeleben können. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend am Strand in der Nähe eines Campingplatzes, wie Andre Rieckhoff als Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Graal-Müritz am Mittwoch sagte. Der 80-jährige ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.