Brand im Landkreis Rostock : Strohmiete nahe Kessin geht in Flammen auf

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Hohen Schwarfs. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus.

Hohen Schwarfs | Eine brennende Strohmiete hat am 21. März in den Abendstunden Feuerwehr und Polizei in Hohen Schwarfs (Kreis Rostock) beschäftigt. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach. Lesen Sie auch: Auspuff-Abgase setzen Laub in Flammen Wie die Beamten mitteilten, gingen gegen 17.15 Uhr gleich mehrere Notrufe ein. Alle Hinweisgeber meldeten Fl...

