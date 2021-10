Tödlicher Unfall auf A20 bei Dummerstorf : Auto rast unter plötzlich ausscherenden Lkw – Beifahrer stirbt

Das Räumen der Strecke und Bergen des Fahrzeugs dauerte mehrere Stunden, sodass die Autobahn erst in den frühen Freitagmorgenstunden wieder freigegeben werden konnte.

Dummerstorf | Auf der Autobahn 20 in der Nähe von Dummerstorf hat es am späten Donnerstagabend einen tragischen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Mensch getötet wurde. Ein Auto war in das Heck eines plötzlich ausscherenden Lastwagens gerast. Die Ostseeautobahn in Fahrtrichtung Polen war bis in die frühen Morgenstunden am Freitag gesperrt. Die Polizei teilte mit, ...

