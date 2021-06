Trotz neuem Tiefststand an Paaren : Ungewöhnlicher Bruterfolg bei den Rostocker Webcam-Störchen

In diesem Jahr haben sich so wenig Rotstrümpfe wie nie zuvor in und um Rostock zusammengefunden. Dennoch gibt es auch Lichtblicke angesichts der Brutbereitschaft der Vögel.

Cammin/Rostock | Es ist ein neuer Tiefststand, den die Experten für den Altkreis Bad Doberan und die Hansestadt Rostock in diesem Jahr verzeichnen mussten. Nur 35 Weißstorch-Brutpaare haben sich seit ihrer Rückkehr aus dem Süden in und rund um Rostock zusammengefunden. „Das sind vier weniger als 2020“, sagte Stefan Kroll, Weißstorchbeauftragter des Landkreises Rostock ...

