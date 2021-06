Verkehrsunfall in Bad Doberan : Vier Personen nach Vorfahrtsfehler schwer verletzt

Zwei Fahrzeuge stoßen auf Kreuzung in Bad Doberan zusammen. Ein Fahrzeug prallt gegen eine Ampel, das andere wird eine Meter weit geschleudert.

Bad Doberan | Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonnabendabend in Bad Doberan ereignet, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 33-Jähriger gegen 22.20 Uhr mit seinem Leihwagen in der Straße An der Krim in Richtung Ehm-Welk-Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte er dann mit einem aus Richtung Stadtzentrum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.