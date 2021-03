Angebot ab April : Wochenmarkt in Graal-Müritz startet in zweite Saison

Zehn regionale Händler bieten immer donnerstags ihre Produkte an. Die Öffnungszeiten wurden angepasst.

Graal-Müritz | Ab 1. April startet der Regional- und Frischemarkt in Graal-Müritz in die zweite Saison. Wie die veranstaltende Großmarkt Rostock GmbH am Donnerstag mitteilte, werden dann zehn regionale Händler immer donnerstags ihre Stände in der Kurstraße aufbauen und ihre Produkte zum Kauf anbieten. Zum Angebot gehören frische Fleisch- und Wurstwaren, Käse- und Mo...

